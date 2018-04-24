Женский Евробаскет: вернуть былую славу

Традиционно сложная схема проведения соревнований дает шанс проявить себя любому, даже самому безнадежному аутсайдеру. В регламенте Евробаскета предусмотрены сразу два групповых турнира и, как минимум, 12 из 20 команд будут иметь шансы на выход в плей-офф на протяжении большей половины турнира. А при определенных раскладах, на первой стадии соревнований даже одна победа при 4 поражениях может вывести коллектив в Топ-12.

Столь демократичные особенности регламента иногда выводят на баскетбольный небосклон команды тех стран, которые никогда и не считались «баскетбольными». Но, например, украинская сборная, имеющая куда больше оснований считаться «грозой авторитетов» на евроарене, уже многие годы не может добиться существенного для себя результата. Выход в финальный турнир уже сам по себе ценен для нашей женской сборной. А ведь когда-то...

Ровно 20 лет назад, в 1995-м, команда Владимира Рыжова завоевала титул чемпиона Европы, а спустя год, на Олимпиаде-96 в Атланте (США), заняла самое обидное из возможных мест — 4-е, оставшись в шаге от олимпийской медали. Как оказалось, это был предел мечтаний для отечественного женского баскетбола. Уже в 1997-м, на Евробаскете, украинки финишировали 10-ми, в дальнейшим выше 11-го места не поднимались, а на чемпионатах мира, которые проходят раз в 4 года между Олимпиадами, не выступали ни разу (!).

Разрыв поколений

Успех сборной Украины стал возможен благодаря еще той старой советской баскетбольной школе, яркими представительницами которой были Марина Ткаченко и Елена Жирко. Игроки сборной СНГ на Олимпиаде-92 в Барселоне стали олимпийскими чемпионками и не пожелали переходить в состав сборной страны-правопреемницы СССР/СНГ — России, решившись потерять цикл, но выступать за Украину. Из-за бюрократических проволочек в Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА) сборная Украины не была заявлена в отборочный цикл Евробаскета-93 и, соответственно, не могла выступить на ЧМ-1994, куда путевки разыгрывались на Евробаскете. Потому, чемпионат Европы-1995 стал первым для отечественной команды. И — самым «громким».

В квалификации на первом этапе украинки легко обыграли команды Молдовы, Израиля и Турции, а уже на втором потерпели свое первое поражение в истории в официальных матчах — от Словении. Зато были обыграны команды Румынии, Польши, Голландии, а также самый принципиальный соперник «на все времена» — сборная России. Более того, россиянки были обыграны дважды по ходу того турнира, второй раз - в полуфинале. И оба матча получились крайне непростыми, что называется «от ножа» — 80:74 и 69:64.

Всего же, по ходу финальной части соревнований, как и в квалификации, украинки проиграли лишь один матч — Хорватии, выиграв 8 остальных — 5 в группе и 3 в плей-офф. Помимо России, были обыграны сборные Словакии, Молдовы (во второй раз), Испании, Румынии, Венгрии, Литвы и, в финале, Италии — 77:66. Фантастический результат! Команда-дебютант, до этого вообще не существовавшая как самостоятельная единица на мировой баскетбольной карте, выигрывает турнир целого континента. Одного из ведущих в баскетбольном мире, чьи представители постоянно завоевывают медали мировых первенств и Олимпийских игр.

Спустя год, в Атланте, наша команда также добилась ряда побед, фактически подтвердив звание сильнейшей в Европе. Проигрыши следовали только в матчах с командами других континентов. В группе — от Южной Кореи (что было не так уж страшно), а затем куда более обидные поражения от Бразилии (60:81) в полуфинале и Австралии (56:66) в матче за 3-е место.

И все... Командный механизм разладился сразу после Игр в Атланте, когда команду покинула Елена Жирко. Любопытно, что она продолжала игровую карьеру на протяжении последующих 11 лет, до 2007-го года. И играла, в основном, на высоком уровне — в ведущих чешских и словацких клубах. Но пути с национальной командой более не перекались. А сама команда, без одного из своих лидеров, скатилась на 10-11 места чемпионата Европы без шанса попасть даже в число участников мирового первенства. Не помогло даже присутствие Марины Ткаченко, которая до 2001 года еще играла в сборной.

В последние годы уже само участие в финальном турнире Евробаскета является успехом для команды. Начиная с 2005-го, сборная пропустила 3 из 5 турниров (2005, 2007, 2011), участвуя только в соревнованиях 2009 и 2013 годов. Оба раза занимала скромное 13-е место.

Новое поколение

Евробаскет-2015 начинался для сборной Украины с квалификации, где команда одержала 5 побед в 6 матчах, уверенно завоевав путевку в основной турнир. А продолжится уже в четверг вечером, первым матчем на самом Евробаскете — против сборной Франции.

Нынешний турнир существенно отличается — в нем впервые примут участие 20 команд. И поэтому правила отбора были немного изменены и стали легче для тех, кто не всегда попадал в финал (ранее в Евробаскете участвовали 16 команд). Но, принцип розыгрыша медалей остался абсолютно тем же. Просто если раньше в 4 группах соревновались по 4 команды (по три игры на первой групповой стадии), то теперь будут те же 4 группы по 5 команд (добавляется по одной игре каждой команде).

Сделано это, разумеется, с целью популяризации баскетбола. И сделано, в принципе, разумно. Чем больше команд участвуют в турнире, тем больше стран пристально следит за ходом соревнований. Достаточно вспомнить, какой бум баскетбола был в Украине, когда страна получила право на проведение мужского Евробаскета-2015, а сама мужская сборная начала ставить личные рекорды, заняв 6-е место на Евробаскете-2013, а затем впервые сыграв на ЧМ.

Нынешнее поколение сборной Украины считается весьма перспективным и от того надежды на успех в этом году особенно велики. Хотя успех — понятие относительное.

На мужском Евробаскете-2013 им стало итоговое 6-е место сборной Украины, которое позволило команде дебютировать на ЧМ-2014 в Испании. Сейчас путевки на ЧМ не разыгрываются, а на Олимпиаду-2016 попадет лишь сильнейшие команда по итогам Евробаскета. Но даже попадание в 6-ку лучших нынешнего турнира, станет для женской команды Украины большим успехом.

Лидером сборной Украины и одним из самых перспективных молодых игроков Европы последних лет считается Алина Ягупова. 23-летняя баскетболистка уже выступала на Евробаскете-2013, став одним из самых заметных игроков сборной Украины. В том же году она стала первой из украинок, задрафтованых женской НБА — клубом «Лос-Анджелес Спаркс». Любопытно, что затем выбор команды был аннулирован, так как спортсменке на момент драфта уже исполнился 21 год. Но лига ей оставила право вести переговоры с любой командой WNBA в качестве свободного агента. Разумеется, если она решится сделать следующий шаг в своей карьере.

Пока, спортсменка на это не решилась и продолжает выступать в Европе. И постепенно, шаг за шагом, добивается новых признаний. Если в июне 2013-го она была названа лучшим молодым игроком Европы, то уже в январе 2015-го попала в 10-ку лучших Старого света среди взрослых. Касательно титулов, то в сезоне 2012/13 она завоевала серебро чемпионата Украины, а в сезоне 2013/14 — стала чемпионкой страны, будучи лидером команды по набранным очкам (26,7 в среднем за игру) и подборам (9,0 в среднем за игру). Кроме того, она два сезона подряд признавалась лучшим игроком чемпионата Украины.

Сезон 2014/15 самая перспективная на данный момент украинская баскетболистка провела в чемпионате Казахстана, где вместе с командой «Тигры Астаны» завоевала титул чемпиона страны. В финале «тигры» дважды переиграли в упорнейшей борьбе «Окжетпес» из Кокшетау — 63:61 и 65:61. Тем не менее, из орбиты ведущих европейских клубов спортсменка не выпала. Уже спустя неделю, по окончании сезона в Казахстане, стало известно, что Ягупова подписала контракт с сильнейшим клубом Бельгии (чемпионом и обладателем Кубка) и вице-чемпионом Еврокубка 2014/15 «Роял Касторс Брейне». Перспектива — налицо.

Ягупова остается ведущим игроком в национальной сборной, существенно повлияв на хорошую статистику команды по итогам отборочного турнира Евробаскета. И тренерский штаб команды, во главе с Вадимом Чечуро, прежде всего, рассчитывает именно на нее.

Тем более, что нынешний Евробаскет пропускает Александра Курасова. Один из лидеров команды, по семейным обстоятельствам, пропустила весь предыдущий клубный сезон. Решение тренерского штаба, который не пригласил спортсменку на первый тренировочный сбор, вполне понятно. Рассчитывать на игрока, который не имеет постоянной игровой практики на протяжении года, весьма рискованно.

Впрочем, эта потеря далеко не единственная в команде. Состав украинок, по сравнению с предыдущими крупными турнирами, обновился почти наполовину. Помимо Курасовой, в составе нет Валерии Бережинской, Таисии Бовыкиной, Ольги Мазниченко, Алеси Малашенко и Анны Зарицкой. Но, с другой стороны, вторая половина — это те, кто выступал два года назад, на предыдущем Евробаскете, где получили бесценный опыт игр на уровне чемпионата Европы и теперь будет чувствовать себя в противостоянии с грандами гораздо увереннее.

Установка — на победу

Главный тренер команды Вадим Чечуро, накануне первого матча турнира, уверенно заявляет: «Установка на все игры — побеждать». И тут же оговаривается: «Но мы остаемся реалистами. Француженки — одна из сильнейших команд Европы. В любом случае, будем бороться, стараться сыграть достойно. Понятно, на каждый матч будем выбирать разную тактику. Общим будет одно — максимальный настрой на борьбу на протяжении 40 минут. Даже если что-то не будет выходить, главное — не опускать руки».

Если смотреть на результаты подготовительного сбора, то шансов на успешное выступление в Тимишоаре (именно здесь проведет свои игры первого группового этапа сборная Украины), действительно немного. Например, три последних матча в рамках Турнира памяти Семена Халипского украинки проиграли с весьма чувствительной разницей в счете. Правда и соперники были весьма статусные. Например, в матче со сборной России украинки держались на равных вплоть до третьей четверти. Однако провал после большого перерыва — 2:21 — практически уничтожил шансы команды на победу. В итоге, сборная России одержала победу со счетом 73:62.

Еще более уверенную победу над украинками одержала сборная Беларуси (78:62). Не помогли украинской команде даже 25 очков капитана Алины Ягуповой. А вот в последнем матче сборная Украины уверенно переиграла соперниц из Румынии — 84:62. Украинки создали себе преимущество в 17 очков уже в первой четверти, в очередной раз мощно сыграв на стартовом отрезке матча. Эта победа позволила команде занять итоговое 3-е место на турнире.

Комментируя итоги последнего этапа подготовки к Евробаскету, Вадим Чечуро отметил: «Нам удалось сыграть с сильными оппонентами. К тому же, Румыния — будущий соперник по группе Евробаскета. Это очень рейтинговые команды с высокими игроками. Сыграли более-менее нормально, но были два провала в матче с Беларусью. Мы над этими ошибками работали всю последнюю неделю. Скорее всего, дело было в психологии. Ведь когда наступал провал, каждая старалась брать инициативу на себя, а не играть командно. Поэтому работали и над тем, чтобы в самых трудных ситуациях всегда играть четко по схеме».

Кроме того, тренер еще раз посетовал на кадровые проблемы: «У нас сейчас невысокая команда по сравнению с прошлым годом. Не хватает шести игроков основы, три из которых — из первой пятерки. Мы должны учиться играть «маленькими» против высоких сильных соперников».

Относительно игры с Румынией тренер отметил, что здесь команда действовала весьма скрытно, посадив в запас двух игроков основы и действуя в две комбинации. Плюс, изучали соперниц в их матчах с Беларусью и Россией. «Информации собрали достаточно, соперник изучен», — подытожил главный тренер украинок.

Несмотря на уверенную победу сборной Украины над Румынией в последнем контрольном матче, эксперты Международной федерации баскетбольных ассоциаций, оценивавшие шансы команд накануне Евробаскета, не видят сборную Украины даже в Топ-12. Команду поставили на 18-е место среди 20 участников, назвав главной причиной большое количество травм среди основных игроков.

Главным претендентом на победу они считают сборную Франции, а на медали будут претендовать команды Испании, Сербии, Турции. Стоит признать, что украинки на медали тоже не претендуют. Но уж побороться за место в Топ-12 точно стоит.

Автор: Кирилл Стадниченко