Европарламент в резолюции поддержал возможный перенос ЧМ-2018 из России
Европарламент в четверг принял резолюцию, в которой поддержал возможный перенос чемпионата миру по футболу в 2018 году в случае, если будет доказана незаконность его присуждения России.
В заявлении, опубликованном на сайте Европарламента, говорится, что депутаты приветствуют заявление руководителя комиссии ФИФА по аудиту. Ранее он предупредил, что выявление коррупционных нарушений может привести к переносу чемпионата мира из России, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеФИФА опровергает вариант переноса ЧМ-2018 из России в Катар
В резолюции также содержится призыв к немедленному сложению полномочий президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Ранее он уже анонсировал свою отставку, однако уточнил, что она состоится не раньше декабря.
В настоящее время американские и швейцарские следователи расследуют дело о коррупции среди функционеров ФИФА. Несколько человек уже задержаны. При этом в отношении Блаттера никакие обвинения пока не выдвигались.
Слухи о возможном переносе чемпионата мира из России появились сразу после сообщений о задержании коррумпированных чиновников. При этом на данный момент никаких доказательств получения функционерами ФИФА взяток из России не было найдено.
Российские чиновники настаивают, что вопрос о переносе чемпионата не поднимается.