Европарламент в резолюции поддержал возможный перенос ЧМ-2018 из России

В заявлении, опубликованном на сайте Европарламента, говорится, что депутаты приветствуют заявление руководителя комиссии ФИФА по аудиту. Ранее он предупредил, что выявление коррупционных нарушений может привести к переносу чемпионата мира из России, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеФИФА опровергает вариант переноса ЧМ-2018 из России в Катар

В резолюции также содержится призыв к немедленному сложению полномочий президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Ранее он уже анонсировал свою отставку, однако уточнил, что она состоится не раньше декабря.

В настоящее время американские и швейцарские следователи расследуют дело о коррупции среди функционеров ФИФА. Несколько человек уже задержаны. При этом в отношении Блаттера никакие обвинения пока не выдвигались.

Слухи о возможном переносе чемпионата мира из России появились сразу после сообщений о задержании коррумпированных чиновников. При этом на данный момент никаких доказательств получения функционерами ФИФА взяток из России не было найдено.

Российские чиновники настаивают, что вопрос о переносе чемпионата не поднимается.