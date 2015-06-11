ФИФА опровергает вариант переноса ЧМ-2018 из России в Катар

Данная информация абсолютно не соответствует действительности, сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА.

Ранее испанская газета As сообщила, что в ФИФА есть план переноса чемпионата мира по футболу 2018 года из России в Катар в случае, если произойдет эскалация конфликта на юго-востоке Украины. По данным издания, руководство ФИФА тайно обратилось к правительству Катара, которое готовится к проведению ЧМ-2022, с просьбой ускорить строительство стадионов в стране, чтобы, по крайней мере, восемь из них были полностью готовы к 2018 году.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля будут сыграны в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.