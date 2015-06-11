Анна Мищенко и Богдан Бондаренко признаны лучшими легкоатлетами мая в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов мая в Украине, где победили прыгун в высоту Богдан Бондаренко и специализирующаяся в беге на средние дистанции Анна Мищенко, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Анна Мищенко в прошлом месяце одержала победы на трех турнирах серии IAAF World Challenge в Кавасаки, Пекине и Остраве. Кроме того, в Дохе она показала 6-й результат сезона в мире в беге на 1500 метров – 4.01,95. Мищенко уверенно победила в голосовании.

У мужчин борьба была более напряженной. С небольшим преимуществом Богдан Бондаренко опередил метателя молота, обладателя наивысшего юношеского достижения Украины Глеба Пискунова. Напомним, Бондаренко выиграл соревнования IAAF World Challenge в Кавасаки по прыжкам в высоту с третьим результатом сезона в мире (2.37). Кроме этого, он одержал победу на IAAF World Challenge в Остраве (2.24) и занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае (2.32).

Опрос проводился среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.