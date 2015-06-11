Сборная Украины - шестая по количеству участников на Европейских играх в Баку

Наша сборная в составе 243 спортсменов по количеству атлетов из 50 европейских государств является 6-й, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Больше спортсменов на престижные Игры делегировали только Россия (359), Италия (291), хозяева соревнований, команда Азербайджана (289), Германия (266) и Франция (251).

Отметим, что для получения права принять участие в Европейских играх спортсмены должны были преодолеть непростой квалификационный отбор.

Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры пройдут в Баку (Азербайджан) с 12 по 28 июня 2015 года. В течение соревнований будет разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта. Представители сборной Украины будут соревноваться в 19 из 20 видов спорта.