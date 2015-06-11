Европарламент может потребовать от Блаттера уйти из ФИФА раньше срока

Резолюция Европарламента (ЕП) по ситуации вокруг ФИФА, призывающая президента организации Йозефа Блаттера незамедлительно уйти в отставку, уступив место временно исполняющему обязанности, будет вынесена в четверг на одобрение ассамблеи в рамках сессии в Страсбурге, сообщил РИА Новости представитель фракции либеральных демократов.

"Проект резолюции, подписанный всеми политическими фракциями Европейского парламента, призывает к полномасштабному расследованию заявок от Катара и России на проведение мировых футбольных чемпионатов (2022 и 2018 годов соответственно), а также к тому, чтобы Еврокомиссия обеспечила распространение на спорт европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег", — сказал собеседник агентства.

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Внеочередное заседание исполнительного комитета ФИФА, на котором обсудят дату внеочередного конгресса, где пройдут выборы главы организации, состоится в июле. Ранее сообщалось, что новый президент ФИФА может быть избран 16 декабря 2015 года.

Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года и ставший восьмым главой федерации, 29 мая был переизбран на пятый срок на фоне грандиозного коррупционного скандала, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста и попросил исполнительный комитет ФИФА собрать внеочередной конгресс, чтобы выбрать преемника на посту главы организации. По словам председателя специальной комиссии по выборам президента ФИФА Доменико Скалы, внеочередной конгресс состоится в период с декабря 2015 года по март 2016-го.