Женская сборная Украины завоевала бронзу ЧЕ по фехтованию на саблях

Украинки потерпели единственное поражение в полуфинале, но смогли реабилитироваться в матче за 3-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда в составе Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Елена Кравацкая в полуфинале уступила сборной России с крупным счетом - 31:45. Тем не менее, столь досадное поражение не оказало большое психологическое влияние на наших спортсменок. В матче за 3-е место против сборной Италии украинки не менее уверенно выиграли - 45:30.

Чемпионом Европы стала сборная России, которая в финале оказалась сильнее команды Франции - 45:36.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом ЧЕ Елена Воронина завоевала бронзу в личном турнире, где Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/4 финала.