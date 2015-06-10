Украинка Прокопчук завоевала золото чемпионата Европы по прыжкам в воду, Колодий - бронзу

В Ростоке (Германия) завершился второй день чемпионата Европы по прыжкам в воду, где в обоих финалах украинцы завоевали две награды, сообщает официальный сайт соревнований.

Юлия Прокопчук завоевала золтую медаль в прыжках с 10-метровой платформы. За 5 попыток украинка получила суммарную оценку 327,50 балла, уверенно обогнав ближайших соперниц. Серебро на счету Лауры Марино (Франция) - 323,60, бронза - у Ноэми Батки из Италии, которая набрала 323,30 балла.

В финале соревнований в прыжках с 1-метрового трамплина Олег Колодий занял 3-е место и завоевал бронзу. Колодий набрал за 6 прыжков 391,1 балла, отстав от чемпиона Европы Мэтью Россета на 42,70 балла. Результат Россета - 433,80 балла. Россиянин Евгений Новосёлов набрал 396,05 балла.

Как сообщал УНИАН, накануне Прокопчук и Илья Кваша завоевали бронзу в первом виде программы ЧЕ - командных соревнованиях.

Чемпионат Европы в Ростоке (Германия) проходит с 9 по 14 июня.