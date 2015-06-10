Месси предстанет перед судом за неуплату налогов

19:42, 10 июня 2015
Спорт
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Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси предстанет перед судом за уклонение в уплате налогов.

Любовь к "Барселоне" не помогла Месси избежать суда по налоговому делу / fcbarcelona.com

Суд Барселоны отклонил апелляцию футболиста в этом деле, сообщает Проспорт со ссылкой на испанскую El Pais.

Теперь судебное разбирательство будет продолжено.

В 2013 году Лионеля и его отца Хорхе Месси обвинили в неуплате налогов на сумму 4,1 миллиона евро в период с 2006 по 2009 годы. Кроме того, футбольная звезда обвиняется в уклонении от уплаты налогов при заключении рекламных контрактов.

Ранее сообщалось, что Месси заплатил налоговой Испании 10 миллионов евро, чтобы с него и отца сняли обвинения.

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