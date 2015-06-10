Сборная Украины по гандболу проиграла команде России в матче отбора Евро-2016

Игра завершилась со счетом 27:22, сообщает официальный сайт соревнований.

Россияне имели преимущество на протяжении всего матча и уже в первом тайме создали себе преимущество в 5 голов - 15:10. Правда, после перерыва украинцы сумели перехватить инициативу и на некоторое время сократили отставание до "-3". Но, впоследствии соперник вернул себе преимущество и завершил матч уверенной победой.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал Максим Карамышев, на счету которого 4 гола.

Матч проходил в Минске по решению Европейской федерации гандбола. которая не дала добро на проведение игры на территории Украины и России.

В четверг, 11 июня, будет проведен матч второго круга отбора Евро-2016 Украина - Россия.

Таким образом, сборная Украины проиграла 4-й матч из 4-х возможных и свела к минимуму свои шансы на попадание в финальный турнир Евро-2016.

Отборочный турнир Евро-2016 завершится 14 июня.