Украинцы Прокопчук и Кваша завоевали бронзу ЧЕ по прыжкам в воду в командных соревнованиях
14:20, 10 июня 2015Спорт
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В Ростоке (Германия) стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду где уже в первый день турнира, в командных соревнованиях бронзовую медаль завоевали украинцы Юлия Прокопчук и Илья Кваша.
Юлия Прокопчук стала соавтором первой медали сборной Украины на ЧЕ / noc-ukr.org
Наши спортсмены на 23 балла отстали от победителей, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы за свои прыжки получили суммарную оценку в 383,50 балла. В то же время, победители соревнований Надежда Бажина/Виктор Минибаев (Россия) набрали 406,5 очка. 2-е место и серебряные медали завоевали Мария Курьо и Патрик Хаусдинг из Германии, которые набрали 399,15 балла.
Это был первый вид программы соревнований.
Чемпионат Европы проходит в Ростоке (Германия) с 9 по 14 июня.
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