Украинцы Прокопчук и Кваша завоевали бронзу ЧЕ по прыжкам в воду в командных соревнованиях

Наши спортсмены на 23 балла отстали от победителей, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы за свои прыжки получили суммарную оценку в 383,50 балла. В то же время, победители соревнований Надежда Бажина/Виктор Минибаев (Россия) набрали 406,5 очка. 2-е место и серебряные медали завоевали Мария Курьо и Патрик Хаусдинг из Германии, которые набрали 399,15 балла.

Это был первый вид программы соревнований.

Чемпионат Европы проходит в Ростоке (Германия) с 9 по 14 июня.