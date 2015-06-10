Гимнаст Верняев: На Европейских играх будем соревноваться по новой системе

Нынешний лидер украинской и мировой гимнастики рассказал о системе соревнований, и отметил их важность для гимнастического мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

«Состав участников будет мощным и представительным. Ожидается около 80% гимнастической элиты Европы. Соревнования будут проходить по новой системе. Так, в финала многоборья попадут лишь 18 гимнастов вместо привычных 24, причем это может быть только один представитель от страны. В финалах отдельных видов выступят только 6 лучших спортсменов по итогам квалификации в отличие от традиционных 8 - и тоже от каждой страны максимум один представитель», - отметил лидер сборной Украины.

Относительно своих личных впечталений накануне старта соревнований, Верняев отметил: «Настроение нормальное, перелет также был неплох. Сейчас проходим адаптацию и начинаем тренировки. Соревнования стартуют уже 14 июня», - рассказал лучший спортсмен Украины 2014 года, действующий чемпион мира и Европы.

Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры пройдут в Баку (Азербайджан) с 12 по 28 июня 2015 года. В течение соревнований будет разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта. Представители сборной Украины будут соревноваться в 19 из 20 видов спорта.