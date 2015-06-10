ФИФА определит дату проведения выборов президента организации на Исполкоме в июле

Исполком Международнйо федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) соберется на свое очередное заседание в июля, сообщает Reuters.

На Исполкоме будут обсуждены сроки выборов нового руководителя мирового футбола, в связи с досрочной отставкой нынешнего руководителя Йозефа Блаттера.

На данный момент существуют различные рабочие варианты даты проведения выборов, а информация о том, что выборы уже назначены на 16 декабря не соответствует действительности.

Так, на прошлой неделе, ответственный за выборы чиновник организации Доменико Скала заявил, что это может произойти в любое время между декабрем и мартом 2017-го года.

"От Исполнительного комитета требуется подтвердить дату и повестку дня внеочередного выборного конгресса, - отметил представитель ФИФА в официальном заявлении. - Этот чрезвычайный Исполком соберется в июле, точная дата будет подтверждена в течение этой недели".

Как сообщал УНИАН, Блаттер подал в отставку в прошлый вторник, менее чем через неделю после того, как швейцарская полиция арестовала несколько должностных лиц по обвинению в коррупции, поданных прокурорами США в Нью-Йорке. И всего через 3 дня после своего переизбрания на пост руководителя ФИФА.