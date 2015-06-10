ФИФА просит Катар быть готовым к возможному проведению ЧМ-2018 вместо России

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) секретно попросила арабскую страну подготовить как минимум 8 стадионов к 2018 году, чтобы быть готовой принять ближайший чемпионат мира, если вдруг тот будет отобран у России, сообщает Soccer.ru со ссылкой на испанскую AS.

На ФИФА продолжают оказывать давление лидеры США, Великобритании и Германии, которые считают недопустимым проведение ЧМ-2018 в России, учитывая продолжающийся кризис на Украине.

В этой связи ФИФА вынуждена прорабатывать дополнительные варианты на случай необходимости переноса Мундиаля в другую страну.

Как сообщал УНИАН, серьёзный кризис в ФИФА начался 27 мая, когда в Цюрихе были арестованы ряд видных чиновников организации, обвиняемых в коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ 2018 и 2022 годов.