Молодежная сборная Украины не попала в четвертьфинал ЧМ

В Окленде (Новая Зеландия) завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных (U-20), в котором сборная Украины встречалась с командой Сенегала и проиграла в серии пенальти - 1:1 (1:3), сообщает официальный сайт турнира.

Судьба матча была решена в серии пенальти.

Основное время игры проходило с заметным преимуществом сборной Украины, которая долгое время не могла его реализовать. Тем не менее, на 70-й минуте команда Александра Петракова вышла вперед в счете. Украинцы поймали соперника на контратаке, в которой Евгений Немтинов отдал передачу в штрафную на ход Артему Беседину, а тот не доходя до угла вратарской низом пробил в дальний угол.

Тем не менее, уже спустя 13 минут, на 83-й Сиди Сарр сравнял результат. В этом эпизоде грубо ошибся игрок украинской сборной Тарас Качараба. Сначала не сумел выбить мяч из штрафной Эдуард Соболь, потом Качараба махнул ногой мимо мяча, после чего Сарр с опаснейшей позиции находясь в 10 метрах от ворот мощно пробил под перекладину - 1:1.

В овертайме соперники попеременно захватывали инициативу, имели несколько опаснейших моментов для того, чтобы забить гол, но так и не смогли решить судьбу игры в отведенные регламентом 30 минут.

А в серии пенальти удачливее оказались африканские футболисты - 3:1. Удары Евгения Чумака, Игоря Харатина и Валерия Лучкевича отбил вратарь сенегальцев Ибрахима Си, в то время как сами африканские футболисты реализовали все свои удары.

Как сообщал УНИАН, молодежный Чемпионат мира по футболу в Новой Зеландии проходит с 30 мая по 20 июня.