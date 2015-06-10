Крымская легкоатлетка Ребрик не вошла в предварительный состав сборной РФ на командный ЧЕ

Ранее и.о. главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Вадим Зеличенок допустил, что крымская спортсменка может дебютировать за сборную России уже на этом турнире, сообщает ТАСС.

4 июня была опубликована информация о том, что ВФЛА подписала договор с Федерацией легкой атлетики Украины, согласно которому семь крымских легкоатлетов, включая Ребрик, получили право выступать за сборную России. По информации российского агентства, украинская сторона оценила затраты на подготовку спортсменов в 170 тысяч долларов США. Половина из этой суммы якобы была выплачена в начале апреля.

Вместе с тем, в украинской федерации (ФЛАУ) опровергли новость о том, что спортсменам разрешили перейти в состав другой национальной команды. В сообщении пресс-службы ФЛАУ подчеркивалось: "Соглашение между ФЛАУ и ВФЛА существует, однако деньги от ВФЛА на данный момент не поступали вообще. Поэтому разрешение на выступление атлетов за сборную России ФЛАУ еще не предоставляла". Сумма компенсации также не разглашается.

Чемпионат Европы в Чебоксарах пройдет с 20 по 21 июня.