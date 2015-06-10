Выборы нового президента ФИФА пройдут в декабре - СМИ

Как стало известно Би-би-си, выборы нового президента Международной федерации футбола (ФИФА) предварительно запланированы на 16 декабря 2015 года.

Окончательно дата выборов будет названа в июле. Известно, что они состоятся в Цюрихе, передает Русская служба Би-Би-Си.

2 июня президент ФИФА Зепп Блаттер объявил о своем решении уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в организации. Формально ему самому никаких объявлений пока не предъявлено, однако расследование продолжается. Блаттер не будет выдвигать свою кандидатуру на новых выборах, но будет исполнять обязанности президента федерации до выборов.

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Ранее стало известно, что предполагаемый участник коррупционных схем в ФИФА аргентинец Алехандро Бурсако добровольно сдался итальянской полиции.