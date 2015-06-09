Сборная Украины обыграла команду Грузии в товарищеском матче

В Линце (Австрия) завершился товарищеский матч национальных сборных команд Грузии и Украины, в котором украинцы победи со счетом 2:1.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Украинцы имели преимущество на протяжении всего матча, но в первом тайме соперник смог нивелировать его хорошей игрой в обороне. А после перерыва, в течении 20 минут, "желто-синие" забили два гола. на 57-й минуте гол забил Артем Кравец. В этом эпизоде грубейшую ошибку допустил соперник. Вратарь разыграл удар от ворот с защитником, когда игрок обороны отдал назад на кипера. Георгий Лория случайно пропустил мяч под ногой, тот ударился о штангу и отскочил к Кравцу. В итоге, Артем забил легкий гол.

Спустя 10 минут, на 67-й, гол забил Евгений Коноплянка. Навес Николая Морозюка с фланга завершился удачным замыканием Коноплянки. В этом эпизоде игрок сборной Украины опередил Учу Лобжанидзе и ногой отправил мяч в ближний угол - 2:0.

И только на 81-й минуте Мате Вацадзе сократил разрыв в счете. Евгений Хачериди побежал налево страховать Павла Ксенза, но игроки сборной Украины не успели перестроиться. Леван Кения классно навесил, Ярослав Ракицкий упустил Вацадзе, и тот буквально расстрелял головой Дениса Бойко.

Этот матч был основным этапом подготовки к игре сборной Украины в отборе Евро-2016. 14 июня команда Михаила Фоменко сыграет официальную игру против сборной Люксембурга.