Юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников по Евро

Торжественную церемонию жеребьевки провели бывший игрок сборной Греции Йоргос Карагунис и председатель Комитета УЕФА по детско-юношескому и любительскому футболу Джим Бойс, сообщает пресс-служба ФФУ.

Шарики с восьмеркой лучших сборных Европы были разбиты на два квартета. Согласно Регламенту турнира, по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований.

В итоге, в группу «А» попали сборные Греции, Украины, Австрии и Франции. В квартете «B» встретятся команды Германии, Испании, Нидерландов, России.

Матчи группы «А» состоятся 6, 9 и 12 июля, а поединки группы «B» будут сыграны 7, 10 и 13 июля. Все игры финального турнира Евро греческого проходить в трех городах – Катерини, Лариссе и Верии. Полуфиналы континентального первенства состоятся 16 июля, а решающий матч пройдет 19 июля в Катерини.