Игрок "Шахтера" Адриано признан лучшим игроком группового этапа Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил лучших игроков и команды Лиги чемпионов сразу в нескольких номинациях, в одной из которых победил форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано, сообщает официальный портал УЕФА.

Так, в номинации "Лучшая команда" победу одержала "Барселона", а лучшим игроком группового этапа стал как раз Адриано. В свою очередь, лучшим игроком плей-офф назван Неймар ("Барселона"), лучшим матчем в исполнении одной из команд — игра "Баварии" против "Порту" (6:1), а лучшим моментом сэйвы вратаря Даниэля Субашича в ответном матче его команды "Монако" и "Арсенала".

В аннотации УЕФА к выбору лучшего игрока группового этапа сказано: "Не все рекорды этого сезона достались хорошо известному аргентинцу (Месси) и блистательному форварду из Португалии (Роналду). В прошлом сезоне Криштиану Роналду установил новый рекорд результативности на групповом этапе Лиги чемпионов, однако уже в следующем розыгрыше Луис Адриано повторил достижение португальца. Что еще более удивительно, восемь из девяти своих мячей бразилец забил в течение двух недель (в двух матчах против БАТЭ).

Как сообщал УНИАН, в прошедшем сезоне ЛЧ 2014/15 "Шахтер" преодолел групповой этап, выйдя в плей-офф, но уже в 1/8 финала проиграл по сумме двух матчей немецкой "Баварии".