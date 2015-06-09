Фанатов ФК "Севастополь" заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

К моменту вынесения приговора фанаты успели выехать из Крыма, при этом некоторые из них покинули полуостров более года назад, сообщает Меридиан Севастополь.

По словам представителей ультрас, дела завели из-за их патриотических взглядов и поддержки Украины, которые они не скрывали.

«К нам чаще всего приходили домой, к матери. ФСБ спрашивали, где я, кто я, воюю ли я и чем занимаюсь в Украине, – рассказал ультрас «Севастополя» Эрнест. – А вот недавно уже, перед 9 мая, приходили домой и делали полный обыск».

После этого состоялся суд, на котором подозреваемому присудили 15 лет тюрьмы.

В мае 2014 года были внесены поправки в Федеральный закон России, которые расширили полномочия ФСБ при проверке подозреваемых в терроризме и экстремизме. В частности, обвиняемых по таким статьям увеличили сроки лишения свободы (от 15 лет до пожизненного заключения).