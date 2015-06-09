Разыскиваемый Интерполом чиновник ФИФА арестован в Италии

Один из подозреваемых по делу о коррупции в ФИФА во вторник сдался полиции в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Бурсако смог избежать ареста 27 мая в Цюрихе (Швейцария), где расположена штаб-квартира ФИФА. Тогда были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. По данным швейцарской газеты Le Matin Dimanche, в момент, когда производились аресты в гостинице "Баур о ляк", он принимал завтрак в ресторане того же отеля, но полицейские его не заметили или не узнали.

На данный момент предполагается экстрадиция чиновников в США, где им могут быть предъявлены обвинения.

Одновременно с арестами стало известно, что швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2010, 2018 и 2022 годов.

На фоне скандала глава ФИФА Йозеф Блаттер, переизбранный 29 мая, объявил об уходе в отставку.