Украинская теннисистка Цуренко проиграла в первом круге турнира в Нидерландах

Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче украинка была фавориткой, так как находится выше в рейтинге. К тому же, соперница вынуждена была преодолеть квалификационные соревнования, в то время как Цуренко автоматически попала в число участниц основных соревнований.

Тем не менее, уже в первом сете Хлавачкова довольно уверенно выиграла, позволив сопернице взять лишь два гейма. А в дальнейшем, после того как украинка дала симметричный ответ во второй партии - 6:2, чешская теннисистка не растерялась и уверенно провела третью партию, сделав на один брейк больше соперницы - 6:3.

Цуренко была единственной представительницей Украины в женских одиночных соревнованиях в Росмалене.

Это уже не первая неудача украинских теннисистов на этой неделе. Накануне, в Штуттгарте (Германия) на мужском турнире серии АТР Mercedes Cup Александр Долгполов проиграл в первом же круге, не сумев справиться с местным теннисистом Филиппом Кольшрайбером – 3:6, 3:6.

Турнирами в Штуттгарте и Росмалене начинается 5-недельная травяная часть сезона, во время которой спортсмены на протяжении трех недель, с 8 по 28 июня, будут готовиться к самому престижному в мире тенниса Уимблдонскому турниру. Соревнования в предместье Лондона в этом году пройдут с 29 июня по 12 июля.