На соревнованиях легкоатлетической серии "Бриллиантовой лиги" в Осло выступят шестеро украинцев

В ближайшем этапе престижной легкоатлетической коммерческой серии соревнований "Бриллиантовая лига" выступят 6 украинских спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Богдан Бондаренко и Андрей Проценко будут соревноваться в секторе для прыжков в высоту. Ольга Саладуха в секторе для тройного прыжка. Анна Титимец выйдет на старт дистанции 400 метров с барьерами, Анна Мищенко побежит 1500 метров, а Тамара Твердоступ будет в роли пейсмейкера в беге на 5000 метров.

Соревнования в Осло (Норвегия) состоятся 11 июня.