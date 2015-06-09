В Египте 11 футбольных болельщиков приговорили к смертной казни

Еще 15 человек приговорены к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет, 21 подсудимый был оправдан, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на ahram.org.

Инцидент произошел после матча чемпионата Египта, который состоялся 1 февраля 2012 года. В нем «Аль-Масри» одержал победу над «Аль-Ахли», после чего фанаты второй команды атаковали своих оппонентов. Затем беспорядки перекинулись на Каир и Суэц. Жертвами по итогам инцидента стали более 74 человек.

Фанаты «Аль-Масри» и родственники погибших с ликованием восприняли решение суда, в то время как родные осужденных попытались взять штурмом тюрьму, в которой содержатся приговоренные.