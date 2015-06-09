"Днепр" начнет следующий еврокубковый сезон с основного раунда Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список команд, которые в следующем сезоне, минуя квалификацию, начнут турнир с основного раунда - группового этапа, сообщает официальный портал УЕФА.

Из 48 участников группового этапа уже известны 16: "Вильяреал" (Испания), "Аугсбург, "Шальке-04" (оба - Германия), "Ливерпуль", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Фиорентина", "Наполи" (оба - Италия), "Брага" (Португалия), "Олимпик" (Франция), "Локомотив" (Россия), "Гронинген" (Нидерланды), "Днепр" (Украина), "Андерлехт" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Астерас" (Греция), "Сьон" (Швейцария).

Еще 22 участниками группового этапа Лиги Европы станут победители раунда плей-офф, матчи которого запланированы на август. Наконец, еще десять клубов выйдут в групповой этап Лиги Европы, уступив в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, всего в турнире будут участвовать 48 команд.

Два других украинских клуба «Заря» (Луганск) и «Ворскла» (Полтава) стартуют в турнире с 3-го квалификационного раунда, матчи которого пройдут 30-го июля и 6-го августа. Это будет предпоследний раунд квалификации, который пройдет перед раундом плей-офф.