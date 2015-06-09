Экс-вице-президента ФИФА подозревают в краже пожертвований для жителей Гаити

07:48, 09 июня 2015
Спорт
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Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер находится под следствием по делу об исчезновении денег, которые предназначались жертвам землетрясения на Гаити в 2010 году.

REUTERS

Уорнер посетил пострадавшую страну спустя несколько месяцев после катастрофы, передает Русская служба Би-Би-Си.

Он сумел найти 750 тысяч долларов в ФИФА и Южно Корейской футбольной ассоциации. Они предназначались для восстановления инфраструктуры Гаити.

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Однако американские следователи считают, что деньги были перечислены на личные счета Уорнера. Спустя четыре года эти деньги так и не поступили на Гаити.

Сам Джек Уорнер отвергает обвинения в свой адрес

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