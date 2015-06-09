Экс-вице-президента ФИФА подозревают в краже пожертвований для жителей Гаити
07:48, 09 июня 2015Спорт
534
Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер находится под следствием по делу об исчезновении денег, которые предназначались жертвам землетрясения на Гаити в 2010 году.
REUTERS
Уорнер посетил пострадавшую страну спустя несколько месяцев после катастрофы, передает Русская служба Би-Би-Си.
Он сумел найти 750 тысяч долларов в ФИФА и Южно Корейской футбольной ассоциации. Они предназначались для восстановления инфраструктуры Гаити.
Читайте такжеСМИ: ФИФА обвинили в вымогательстве $7 миллионов взятки за право провести ЧМ-2010
Однако американские следователи считают, что деньги были перечислены на личные счета Уорнера. Спустя четыре года эти деньги так и не поступили на Гаити.
Сам Джек Уорнер отвергает обвинения в свой адрес
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter