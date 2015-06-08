МОК добавил новые дисциплины в программу Игр

Международный олимпийский комитет включил четыре новый дисциплины в программу зимних Игр 2018 года в Пхенчхане - биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте, сообщает официальный сайт МОК.

Вместе с тем, из программы Игр исключен параллельный слалом в сноуборде, в котором разыгрывались награды на Играх-2014 в Сочи.

Таким образом, впервые в истории на одной зимней Олимпиаде будет разыграно 100 комплектов наград.

Решение было одобрено за заседании Исполкома МОК, который в эти дни проходит в Лозанне (Швейцария).