Тимощук покинет "Зенит" в летнее межсезонье

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) решил не предлагать 36-летнему полузащитнику Анатолию Тимощуку новый контракт, сообщает "Спорт-Экспресс".

Нынешнее соглашение украинца с питерцами заканчивается этим летом. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах сине-бело-голубых, в 14 из которых выходил на замену.

Тимощук выступал с 2007 по 2009 год, выиграв с российский клубом Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. После этого он перешел в немецкую "Баварию" (Мюнхен). В этой команде он выиграл Лигу чемпионов УЕФА, собрав таким образом полную коллекцию побед в еврокубках. В 2013 году он вернулся в стан питерской команды, заключив контракт на два года.