Украинская команда завоевала бронзу на престижном детском футбольном турнире в Испании

В курортном городе Исла Кристина (Испания)завершился детский футбольный турнир Исла Кристина Кап-2015, где украинская команда заняла 3-е место.

Команду "Футбол Кидс" представляли 14 ребят (в возрасте от 5 до 8 лет), которые за неделю подготовки к соревнованиям успели провести несколько тренировок и один товарищеский матч, в котором сыграли вничью с местной командой - 1:1.

В самом турнире, на групповой стадии украинцы после тяжелого первого матча против хозяев поля из "Исла Кристина" (поражение 0:6) смогли набрать 4 очка, победив "Солеа" со счетом 3:1 и сыграв вничью с "Вистазулом" 1:1. Таким образом, украинцы заняли 2-е место и получили право выступить в полуфинале.

В полуфинале наша команда противостояла коллективу "Альберто Магно", с которым сыграла вничью в основное время (1:1), однако, проиграла в серии пенальти.

А в матче за 3-е место против "Пунта дель Кайман" игроки "Футбол Кидс" показали отличный командный дух и смогли изменить ход игры отыгравшись с 1:3 до 3:3. После этого "камбэка" наши футболисты получили бронзовые награды.

Лучшим голеадором в составе "Футбол Кидс" оказался Кирилл Реверук, на счету которого 5 голов.