В команду лучших игроков чемпионата Украины составленную УЕФА вошли 6 игроков "Динамо"

Сезон 2014/15 на Украине ознаменовался триумфальным возвращением киевского "Динамо" во флагманы местного футбола. Команда Сергея Реброва выиграла чемпионат и кубок страны, что дало UEFA.com право включить сразу шестеро ее футболистов в символическую сборную.

Кроме того, аналитики УЕФА дали краткую аннотацию всем игрокам из своего состава.

Вратарь: Александр Шовковский ("Динамо" Киев)

Похоже, 40-летний голкипер вознамерился установить сразу несколько рекордов "всех времен". Завоевав свой 13-й чемпионский титул, он провел уже 400 матчей в элитном дивизионе Украины. Всего же в составе родного клуба СаШо выходил на поле 600 раз. Отменно отыграв на профессиональном уровне очередной, 22-й сезон, ветеран еще на год продлил контракт с "Динамо" и может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионата.

Правый защитник: Дарио Срна ("Шахтер" Донецк)

Капитан горняков который год не имеет равных в этом амплуа и в свои 33 не теряет ни амбиций, ни мотивации. Срна считается образцовым фланговым исполнителем, умело совмещающим оборонительные функции с выходом в атаку. В высочайшей степени командный игрок, он всегда готов повести за собой партнеров. Тонко чувствуя ритм и градус игры, хорват также славится способностью передернуть ситуацию и разбалансировать соперника психологически.

Центральный защитник: Александар Драгович ("Динамо" Киев)

Одного из самых талантливых игроков нового поколения сборной Австрии прежде всего характеризуют надежность и дисциплина. Его главные козыри - отменное чтение игры, цепкость и кошачья пластика, позволяющая накрывать один в один даже самых взрывных форвардов. Как для центрбека 24 года - достаточно молодой возраст, но за два сезона в Киеве уроженец Вены прибавил настолько, что уже является трансферной целью сильнейших европейских клубов.

Центральный защитник: Домагой Вида ("Динамо" Киев)

Универсальный футболист успел в минувшем сезоне поиграть на обоих флангах, а когда было необходимо - и в центре обороны. При этом его КПД оставался стабильно высоким. Более того, именно на счету 26-летнего хорвата победные голы в ворота "Шахтера" и "Днепра", ставший в итоге чемпионским. На эту же номинацию претендовал еще один динамовец Евгений Хачериди, но в минувшем сезоне из-за травм в его послужном списке набралось лишь 13 матчей премьер-лиги.

Левый защитник: Вячеслав Шевчук ("Шахтер" Донецк)

Уже не первый год однозначно лучший левый бровочник чемпионата Украины. В свои 36 Шевчук по-прежнему не имеет реальных конкурентов в этой позиции. Скорость и выносливость одноклассника Анатолия Тимощука по луцкой "Волыни" настолько впечатляющи, что о завершении его карьеры никто даже не думает. Полезность Шевчука не вызывает сомнений не только в клубной команде, но и в сборной страны, где он пока также незаменим.

Опорный полузащитник: Сергей Рыбалка ("Динамо" Киев)

Для 25-летнего воспитанника харьковского "Арсенала" нынешний сезон стал не только дебютным на высшем уровне, но и прорывным. Хотя в 2009 году, уже будучи динамовцем, он стал чемпионом Европы среди юношей до 19 лет, до прошлого лета у Рыбалки не было шанса заявить о себе. Лишь под началом Реброва он получил место в составе, сходу же став игроком "основы". По ходу сезона заметно добавил в конструктивных действиях, заслужив и первый вызов в национальную сборную.

Правый полузащитник: Андрей Ярмоленко ("Динамо" Киев)

Самый результативный игрок чемпионата Украины по системе "гол+пас" (14+12) был признан лучшим футболистом страны прошлого года. Долгое время его упрекали, и вполне заслуженно, что он играет только левой ногой. За последнее время 25-летний Ярмоленко этот недостаток исправил, ощутимо добавив в технике и скоростном дриблинге, что тут же вывело его в разряд потенциальных звезд европейского масштаба.

Центральный полузащитник: Алекс Тейшейра ("Шахтер" Донецк)

Стал ключевым исполнителем в ансамбле Мирчи Луческу после ухода из команды Фернандиньо, Виллиана и Генриха Мхитаряна. В минувшем сезоне бразилец проявил себя как неутомимый лидер, готовый без устали выполнять на поле тренерские замыслы. Претендент на звание лучшего игрока чемпионата стал сильнейшим в споре бомбардиров (17 голов). Его возможный уход из "Шахтера" значительно снизит атакующий потенциал дончан.

Левый полузащитник: Евгений Коноплянка ("Днепр" Днепропетровск)

Самый ценный футболист "Днепра" и один из трех наиболее востребованных представителей чемпионата Украины на международном рынке. Начало сезона, как и первые месяцы весны, получились у него несколько смазанными из-за травм, но, обретая форму, 25-летний Коноплянка тут же напоминал о себе. Великолепный дриблер, он не прекращает оттачивать технику, что позволяет ему разрезать, как нож масло, любую по насыщенности оборону. Его контракт с днепропетровцами истекает 30 июня.

Атакующий полузащитник: Эрик Бикфалви ("Волынь")

Очередное открытие наставника "Волыни" Виталия Кварцяного, проложившего дорогу в большой футбол таким игрокам, как Тимощук, Шевчук, Хачериди... Вместе с бразильцем Тейшейрой 27-летний румын разделил лавры лучшего бомбардира, при том, что большую часть из своих 17 голов забил за счет индивидуального мастерства. Скорее всего, летом сменит команду, пополнив состав одного из сильнейших клубов Украины.

Нападающий: Артем Кравец ("Динамо" Киев)

Вернулся в большой футбол после пятилетней ссылки в резервисты, щедро отблагодарив Реброва за доверие. Впрочем, используй он хотя бы половину имеющихся моментов, то легко и с большим запасом воссел бы на бомбардирском троне. Тем не менее даже такая реализация не помешала Кравцу забить в 24 играх чемпионата 15 мячей и заявить о себе в контексте сборной Украины. Незабитые мячи компенсировал настырностью и большим объемом работы.

Тренер: Сергей Ребров ("Динамо" Киев)

Его команда прошла дистанцию на одном дыхании, захватив лидерство уже в 10-м туре. У киевлян положительный баланс с главными конкурентами: две победы над "Днепром", победа и ничья с "Шахтером", лучшая разница забитых и пропущенных мячей (65:12), и ни одного поражения в сезоне - 20 побед при шести ничьих. Приняв "Динамо" в мае 2014-го, Ребров быстро нашел общий язык с подопечными, хотя и не потакал ничьим капризам. Реанимировал игроков, в которых уже мало кто верил, и смело давал шанс молодым.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" завершило сезон с 10-очковым отрывом от основного преследователя - донецкого "Шахтера". 3-е место и бронзовые медали у днепропетровского "Днепра".