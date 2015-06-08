Убивший свою девушку легкоатлет Писториус выйдет из тюрьмы досрочно этим летом

Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, осужденный за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, выйдет из тюрьмы по УДО до конца августа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на члена семьи спортсмена.

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"Оскар будет освобожден по УДО до конца августа", — приводит агентство слова члена семьи.

Агентство АП отмечает, что верховный апелляционный суд рассмотрит апелляцию прокуратуры в ноябре. Предполагается, что с августа по ноябрь Писториус может находиться под домашним арестом, сообщает РИА Новости.

Если суд отменит первоначальное решение, то легкоатлету может грозить минимум 15 лет тюрьмы.

Писториус был признан невиновным в умышленном убийстве Стенкамп, но виновным в непредумышленном убийстве, за что 21 октября 2014 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Позднее прокуратура объявила, что обжаловала и вердикт, и приговор. В декабре суд принял к рассмотрению апелляцию прокуратуры.

Трагедия в доме Писториуса произошла в ночь на 14 февраля 2013 года. Он убил Стенкамп, приняв ее за грабителя и сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета. Девушка получила смертельные ранения в область головы, рук и груди.