"Манчестер Юнайтед" возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира

«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира и первым, чья стоимость бренда превысила $1 млрд., сообщается в пресс-релизе по итогам исследования Brand Finance.

Английский клуб, поднявшийся в рейтинге с 3-го на 1-е место оценивается в $1206 млн. Опустившаяся с 1-го на 2-е место немецкая «Бавария» (Мюнхен) оценивается в $933 млн, а переместившийся со 2-го на 3-е место испанский «Реал» (Мадрид) — в $873 млн. Любопытно, что в четверку богатейших брендов входят два клуба из Манчестера. Бренд «Сити» оценивается в $800 млн.

Кроме того, в десятку богатейших также входят «Челси» (Англия) — $795 млн., «Барселона» (Испания) — $773 млн., «Арсенал» (Англия) — $703 млн., «Ливерпуль» (Англия) — $577 млн., «Пари Сен-Жермен» (Франция) — $541 млн. и «Тоттенхэм» (Англия) — $360 млн.

Любопытно, что в завершившемя сезоне 2014/15 МЮ не выиграл ни одного титула, в частности, заняв 4-е место в чемпионате английской Премьер-лиги. В еврокубках команда не принимала участия, так как в сезоне 2013/14 заняла лишь 7-е место в итоговой таблице АПЛ.

Ни один из украинских клубов в Топ-50 мирового рейтинга не входит.