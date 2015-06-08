"Днепр" занял 16-е место в рейтинге УЕФА по итогам еврокубкового сезона 2014/15

Финалист Лиги Европы набрал в этом сезоне 21 балл в зачет рейтинга, сообщает официальный сайт УЕФА.

Днепропетровская команда, в частности, опередила донецкий "Шахтер" (20-е место), российский "Зенит" из Санкт-Петербурга (21), киевское "Динамо" (22) и московское "Динамо" (23).

Лучшим клубом сезона, разумеется, стала испанская "Барселона" выигравшая Лигу чемпионов УЕФА. А вот финалист ЛЧ итальянский "Ювентус" из Турина лишь замкнул тройку сильнейших, пропустив вперед мадридский "Реал", который туринцы обыграли в полуфинале. Любопытно, что победитель Лиги Европы испанская "Севилья" заняла 4-е место в рейтинге года.

В общем рейтинге, учитывающим результаты за последние 5 сезонов (10/11 - 14/15), "Реал" идет на 1-м месте, "Барселона" - на 2-м, а "Ювентус", только в этом году успешно выступивший в еврокубке, занимает лишь 14-е место. Тройку сильнейших в "большом" рейтинге замыкает немецкая "Бавария" (Мюнхен).

"Днепр" в общем рейтинге занимает 36-е место, пропустив вперед "Шахтер" (18) и киевское "Динамо" (27).