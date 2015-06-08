На Чемпионате Европы по прыжкам в воду выступят 10 украинцев

Тренерский совет Федерации по прыжкам в воду Украины определил состав команды на чемпионат Европы.

За медали европейского первенства будут бороться 10 украинских спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины. Состав команды выглядит следующим образом: женщины - Анна Красношлык, Анна Письменская, Юлия Прокопчук, Влада Таценко, Анастасия Недобега, Елена Федорова; мужчины - Максим Долгов, Александр Горшковозов, Илья Кваша, Олег Колодий. Чемпионат Европы 9 по 15 июня будет принимать Росток (Германия). В турнире примут участие сильнейшие прыгуны в воду из 19 стран континента.

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