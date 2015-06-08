Две украинские волейбольные команды сыграют в еврокубках сезона 2015/16

Среди участников соревнований будут чемпионы Украины среди мужчин - харьковский "Локомотив", и среди женщин - "Химик" из Южного, сообщает официальный сайт CEV.

Обе команды из-за низкого рейтинга Украины не попали в Лигу чемпионов, но получили право побороться за второй по значимости CEV cup.

В частности, уже известно, что "Локомотив" в 1/16 финала еврокубка проведет матчи со словацкой командой "Мирад" (Прешов). Игры состоятся в период 3-5 и 17-19 ноября. "Локомотив" ответный матч проводит в гостях. В свою очередь, волейболистки "Химика" на стадии 1/16 финала сыграют с французским "Нантом". Женский турнир начнется немного раньше, игры пройдут ориентировочно 27-29 октября и 10-12 ноября. Согласно жеребьевке "Химик" ответный матч проведет на своей площадке.

В третьем по значимости Кубке вызова украинские команды не заявлялись.

На данный момент Украина в мужском рейтинге занимает 21-е место, в женском - 16-е. Оба рейтинга возглавляют Россия, Италия (вторая в мужском, третья - в женском) и Сербия (вторая - в женском, третья - в мужском).