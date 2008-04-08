Завершились матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА

Завершились сегодняшние матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА

Челси - Фенербахче 2:0 (Баллак 4, Лемпард 87). По результатам двух матчей - первый 1:2 в пользу Фенербахче - в полуфинал выходит Челси.

Ливерпуль - Арсенал 4:2 (Хююпя 30, Торрес 69, Джеррард 85 пен., Бабел 90+2 - Диаби 14, Адебайор 84). По результатам двух матчей - первый 1:1 - в полуфинал выходит Ливерпуль.

Завтра определятся остальные участники полуфинала в матчах МЮ - Рома (первый матч 0:2 в пользу МЮ) и Барселона - Шальке-04 (первый матч 0:1 в пользу Барселоны).