Завершились матчи 1/4 Лиги чемпионов УЕФА
23:37, 08 апреля 2008Спорт
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Есть первые полуфиналисты...
|Фото АР
Челси - Фенербахче 2:0 (Баллак 4, Лемпард 87). По результатам двух матчей - первый 1:2 в пользу Фенербахче - в полуфинал выходит Челси.
Ливерпуль - Арсенал 4:2 (Хююпя 30, Торрес 69, Джеррард 85 пен., Бабел 90+2 - Диаби 14, Адебайор 84). По результатам двух матчей - первый 1:1 - в полуфинал выходит Ливерпуль.
Завтра определятся остальные участники полуфинала в матчах МЮ - Рома (первый матч 0:2 в пользу МЮ) и Барселона - Шальке-04 (первый матч 0:1 в пользу Барселоны).
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