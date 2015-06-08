Украинские дзюдоисты завоевали 3 медали на European Open-2015

На счету нашей команды - золото и две бронзы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Медаль высшей пробы в копилку сборной Украины принесла Шушана Гевондян, которая в весовой категории -57 кг не оставила никаких шансов своим соперницам. В частности. в финале она победила Джоанну Мюллер из Германии.

Бронзовые награды на счету Кеджау Ньябали (-90 кг) и Дмитрия Лучина (-100 кг).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил наших дзюдоистов и тренерский состав сборной с прекрасным выступлением, отметив настоящий бойцовский характер и пожелав новых свершений и успехов на пути к олимпийскому Рио-де-Жанейро.