Украинские дзюдоисты завоевали 3 медали на European Open-2015

12:56, 08 июня 2015
Спорт
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В Минске (Беларусь) завершился турнир по дзюдо European Open-2015, где украинские спортсмены завоевали три награды.

Шушана Гевондян (з кубком) виявилася найсильнішою у ваговій категорії до 57 кг. / noc-ukr.org

На счету нашей команды - золото и две бронзы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Медаль высшей пробы в копилку сборной Украины принесла Шушана Гевондян, которая в весовой категории -57 кг не оставила никаких шансов своим соперницам. В частности. в финале она победила Джоанну Мюллер из Германии.

Бронзовые награды на счету Кеджау Ньябали (-90 кг) и Дмитрия Лучина (-100 кг).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил наших дзюдоистов и тренерский состав сборной с прекрасным выступлением, отметив настоящий бойцовский характер и пожелав новых свершений и успехов на пути к олимпийскому Рио-де-Жанейро.

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