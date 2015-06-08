Саблистка Воронина завоевала бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Украинка проиграла лишь один бой за весь турнир, сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинале украинка уступила Софье Великой из России со счетом 9:15, которая впоследствии и стала чемпионкой Европы. В финале Великая победила Шарлотту Лембах из Франции.

Воронина разделила бронзовую медаль с итальянкой Ресоллою Грогорио. Интересно, что в четвертьфинале Григорио стала автором самой громкой сенсации этого первенства, победив лидера мирового рейтинга Олимпийскую чемпионку украинку Ольгу Харлан.

Что касается Ворониной, то это первая награда в индивидуальном первенстве в ее карьере.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменку, тренерский состав сборной и национальную Федерацию с прекрасным выступлением, пожелав не останавливаться на достигнутом, спортивной удачи и новых свершений.