Саблистка Воронина завоевала бронзу чемпионата Европы по фехтованию

12:32, 08 июня 2015
Спорт
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На европейском первенстве по фехтованию, который проходит в швейцарском Монтре, саблистка Елена Воронина принесла сборной Украины бронзовую медаль.

Олена Вороніна вперше у кар`єрі завоювала медаль в індивідуальному турнірір / noc-ukr.org

Украинка проиграла лишь один бой за весь турнир, сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинале украинка уступила Софье Великой из России со счетом 9:15, которая впоследствии и стала чемпионкой Европы. В финале Великая победила Шарлотту Лембах из Франции.

Воронина разделила бронзовую медаль с итальянкой Ресоллою Грогорио. Интересно, что в четвертьфинале Григорио стала автором самой громкой сенсации этого первенства, победив лидера мирового рейтинга Олимпийскую чемпионку украинку Ольгу Харлан.

Что касается Ворониной, то это первая награда в индивидуальном первенстве в ее карьере.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменку, тренерский состав сборной и национальную Федерацию с прекрасным выступлением, пожелав не останавливаться на достигнутом, спортивной удачи и новых свершений.

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