СМИ: На выборах страны-организатора ЧМ-2010 победила не ЮАР, а Марокко

Голосование по выбору страны-организатора чемпионата мира 2010 года выиграло Марокко, а не ЮАР, утверждает бывший чиновник Международной федерации футбола Исмаил Бхамджи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание Telegraph.

По данным СМИ, в подкупе принимали участие как представители Марокко, так и ЮАР. При этом сами функционеры отрицают все обвинения в свой адрес.

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Ранее министр юстиции, генеральный прокурор США Лоретта Линч сообщила, что при подаче заявок на ЧМ-2010 были допущены нарушения. А для того, чтобы турнир прошел в ЮАР, выплачивались взятки высокопоставленным чиновникам.

Сообщается, что бывший вице-президент ФИФА и экс-глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Джек Уорнер получил взятку от правительства ЮАР в сумме $10 млн, чтобы обеспечить победу южноафриканской заявки. Эти средства он перевел на собственные счета. Также на проведение ЧМ-2010 претендовали Египет и Марокко.