Голы финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Барселона" (видео)

В Берлине (Германия) завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором были забиты четыре гола.

Счет в игре открыл игрок "Барселоны" Ракитич.

Ответный мяч забил футболист "Ювентуса" Мората.

Победный гол в матче забил игрок "Барсы" Суарес.

Точку в игре поставил Неймар.

Как сообщал УНИАН, "Барселона" выиграл Кубок европейских чемпионов в 5-й раз, автоматически получив право оставить себе переходящий трофей навечно.