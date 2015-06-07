Голы финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Барселона" (видео)
00:09, 07 июня 2015Спорт
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Матч завершился победой "Барсы" со счетом 3:1.
Reuters
В Берлине (Германия) завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором были забиты четыре гола.
Счет в игре открыл игрок "Барселоны" Ракитич.
Ответный мяч забил футболист "Ювентуса" Мората.
Победный гол в матче забил игрок "Барсы" Суарес.
Точку в игре поставил Неймар.
Как сообщал УНИАН, "Барселона" выиграл Кубок европейских чемпионов в 5-й раз, автоматически получив право оставить себе переходящий трофей навечно.
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