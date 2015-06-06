"Барселона" выиграла Лигу чемпионов УЕФА

В Берлине (Германия) завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2014/15, в котором испанская "Барселона" обыграла итальянский "Ювентус" со счетом 3:1.

Игра, по большей части, проходила с явным преимуществом "Барселоны", которая потеряла нити игры только в 15-минутном отрезке по ходу второго тайма.

"Барса" быстро открыла счет, уже на 4-й минуте игры отличился Ракитич. В дальнейшем команда умело удерживала свой перевес, контролируя мяч и не обостряя игру у ворот соперника. Но, на 55-й минуте голевая атака удалась сопернику, в составе которого отличился Мората. Тем не менее, справившись с давлением "Ювентуса", каталонская команда вновь перехватила инициативу и на 69-й минуте победный гол забил Суарес. А уже в добавленное арбитром время, на 97-й минуте, Неймар поставил победную точку в игре - 3:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Лучшим игроком матча признан капитан "Барселоны" Иньеста.

Таким образом, "Барселона" в 5-й раз в истории выиграла Кубок европейских чемпионов и автоматически получила право оставить себе переходящий трофей навечно.