Сборная Украины по футболу начала подготовку к матчу отбора Евро-2016

Этот сбор пройдет в рамках подготовки к официальной игре в рамках Евро-2016 против команды Люксембурга, сообщает пресс-служба ФФУ.

Открыл сбор нападающий днепропетровского «Днепра» Евгений Селезнев, который первым прибыл в расположение главной команды 5 июня и ждал своих партнеров. Затем «подтянулись» и дебютант сборной днепрянин Павел Ксенз, и динамовцы Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук и другие.

Уже в Австрии к команде присоединится капитан команды Анатолий Тимощук, который официально приглашен на финал Лиги Чемпионов, который пройдет сегодня в Берлине.

В день сбора, 5 июня, в рабочем графике сборной было восстановление, которое в том числе касалось футболистов «Динамо» и «Шахтера», противостоявших друг другу в финале Кубка Украины 4 июня.

Относительно состояния футболистов, то по словам врача команды Сергея Дереповского, сложных травм у игроков нет. Однако у некоторых участников финала национального Кубка есть легкие повреждения, однако они быстро восстановятся. Отдельно врач рассказал про Александра Кучера, отметив, что у футболиста - рваная рана правой височной части кожи головы. Однако Дереповский дает оптимистичный прогноз: по его мнению, травма не помешает футболисту принять участие в ближайших матчах, в частности, во встрече против Люксембурга.

Сборная Украины вернется домой 13 июня, за день до отборочной встречи, чартерным рейсом Линц-Львов.

14 июня на "Львов-Арене" состоится квалификационный матч Евро-2016 Украина - Люксембург.