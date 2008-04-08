Владимир Кличко определился с датой очередного боя

Определилось место проведения боя чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и обязательным претендентом по версии WBO американцем Тони Томпсоном. Поединок состоится 12 июля на "Color Line Arena" в Гамбурге, сообщает ИТАР-ТАСС.

Организаторы поединка пока ждут окончательного решения от IBF из ее штаб-квартиры в Нью-Джерси, санкционирующее проведение боя, которое ожидается на этой неделе. Но, по данным немецкой газеты Bild, арена в Гамбурге уже арендована. Ранее в числе кандидатов назывались также Маннгейм, Дюссельдорф и Кельн.

Гамбург имеет особое значение для украинца: здесь находится один из его домов, штаб-квартира его компании "Кличко Менеджмент Групп", в последний раз он выходил здесь на ринг 18 марта 2000 года, когда выиграл у Паэ Вольфграмма нокаутом в первом раунде.

Тони Томпсон получил право на бой с чемпионом WBO, когда победил немца Луана Красничи (14 июля 2007 года). В то время титул принадлежал россиянину Султану Ибрагимову, но 13 февраля 2008 года он уступил это звание Владимиру Кличко, который стал обладателем двух поясов.