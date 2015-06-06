Экс-глава УЕФА: Блаттер знал о взятке при выборе места проведения ЧМ-2010
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон заявил, что президент ФИФА Йозеф Блаттер знал о взятке в $10 млн, который чиновник ФИФА Джек Уорнер получил от ЮАР при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2010 года.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.
По мнению Юханссон, "следствие дало понять Блаттеру, что точно узнает, кто и когда сделал перевод".
"Генеральный секретарь отправляет миллионы, а теперь Блаттер утверждает, что он ничего не знал. Он знает все, что происходит, не верьте ему", - цитирует экс-президента УЕФА издание.
Читайте такжеЭкс-чиновник ФИФА признался, что брал взятки при выборе страны для Чемпионата мираЮханссон также заявил, что на выборах президента ФИФА в 1998 году, когда он был соперником Блаттера, нынешний глава ФИФА смошенничал и впервые получил пост, на который впоследствии переизбирался пять раз.
Факт взятки, о котором говорит Юханссон, был установлен американскими следователями в ходе расследования коррупции в высшем руководстве ФИФА.
Читайте такжеФБР проверит голосование, по итогам которого Россия получила ЧМ-2018 В 2008 году генсек ФИФА и "правая рука" Блаттер Жером Вальке пересказал бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру $10 млн от ПАР, которые якобы были заплачены за получение права на проведение чемпионата мира по футболу 2010 года.
Как сообщал УНИАН ранее, экс-глава УЕФА Леннарт Юханссон призвал отдать Англии право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России.