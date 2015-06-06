Экс-глава УЕФА: Блаттер знал о взятке при выборе места проведения ЧМ-2010

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

По мнению Юханссон, "следствие дало понять Блаттеру, что точно узнает, кто и когда сделал перевод".

"Генеральный секретарь отправляет миллионы, а теперь Блаттер утверждает, что он ничего не знал. Он знает все, что происходит, не верьте ему", - цитирует экс-президента УЕФА издание.

Читайте такжеЭкс-чиновник ФИФА признался, что брал взятки при выборе страны для Чемпионата мираЮханссон также заявил, что на выборах президента ФИФА в 1998 году, когда он был соперником Блаттера, нынешний глава ФИФА смошенничал и впервые получил пост, на который впоследствии переизбирался пять раз.

Факт взятки, о котором говорит Юханссон, был установлен американскими следователями в ходе расследования коррупции в высшем руководстве ФИФА.

Читайте такжеФБР проверит голосование, по итогам которого Россия получила ЧМ-2018 В 2008 году генсек ФИФА и "правая рука" Блаттер Жером Вальке пересказал бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру $10 млн от ПАР, которые якобы были заплачены за получение права на проведение чемпионата мира по футболу 2010 года.

Как сообщал УНИАН ранее, экс-глава УЕФА Леннарт Юханссон призвал отдать Англии право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России.