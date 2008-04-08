Впервые полностью украинская команда участвует в Чемпионате Европы по мотоспорту

9 апреля в 15.30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Впервые полностью украинская команда участвует в Чемпионате Европы по мотоспорту». Организатор: Украинская команда MotoRace. Участники: Василий Якимчук, генеральный секретарь Федерации мотоспорта Украины; Аркадий Маслов, коммерческий директор компании «ТЕЗ ТУР»; Роман Свирипа, коммерческий директор компании ARAL; Тарас Мыцканюк, руководитель проекта, журнал «БАЙК»; Глеб Старостенко, руководитель проекта MotoRace; Инесса Тушканова, пилот команды MotoRace; Александр Пащинский, пилот команды MotoRace (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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