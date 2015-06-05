На "Олимпийском" из-за беспорядков могут установить ограждающие сетки и решетки

В Федерации футбола Украины сделали выводы из беспорядков во время финала Кубка страны.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Футбол 1" вице-президент ФФУ Игорь Кочетов, сообщает Еспресо.TV.

"Будет проектироваться сооружение заградительных сеток и решеток. Не сомневаюсь, мы это будем делать. До начала следующего сезона мы обязаны это сделать на стадионе", - сказал Кочетов.

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Также вице-президент ФФУ заявил, что "Динамо" ожидает наказание из-за поведения его болельщиков. "Безусловно, "Динамо" будет наказано. Клуб может поблагодарить своих "настоящих фанатов". То, что вчера произошло - позор. Правоохранительные органы вместе с ФФУ еще раз расписались в своем бессилии", – констатировал чиновник.

Напомним, 4 июня после финала Кубка Украины, в котором "Динамо" победило по пенальти "Шахтер", на поле НСК "Олимпийский" массово выбежали болельщики, которые устроили беспорядок и сломали ворота.