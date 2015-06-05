Лидеры "Динамо" и "Шахтера" объявили о своем желании покинуть клубы

По окончании финального матча Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер", ряд игроков двух ведущих команд Украины заявили в эфире телеканала "Футбол 2" о желании перейти в клубы Западной Европы.

Так, Андрей Ярмоленко отметил: ""Я уже ранее говорил, что хотел бы перейти в клуб из топ-чемпионата. У нас была беседа с президентом по этому поводу. Куда перейду, об этом сейчас нет смысла мусолить. Все узнаете, как свершится", - отметил Андрей. В последнее время английские СМИ активно "сватают" лидера "Динамо" в Премьер-лигу, а в киевский клуб, в свою очередь, поступили предложении из Испании и Италии.

В свою очередь, Евгений Хачериди сетует: "Я уже не молодой, мне 27 лет, и хочется где-то поиграть в топ-чемпионате. Посмотрим, что будет дальше, но в Украине я уже все выиграл: чемпионат, Кубок, Суперкубок. Хочется поиграть где-то. Если получится, я буду только рад. Мне нравится английский чемпионат. И Германия, и Испания — тоже", - отметил Хачериди.

Полузащитником донецкого "Шахтера" Дугласом Костой всерьез интересуется английский "Челси". Лондонцы даже готовы заплатить за бразильца около 30 миллионов евро. В этой связи Коста отмечает: "Это естественно, что приходит время, когда ты устаешь постоянно играть в одном и том же чемпионате. Мне 24 года, поэтому открыто заявляю: я хочу уйти из "Шахтера". Я работаю с отличным тренером, но считаю Жозе Моуринью лучшим наставником в мире. Я хочу, чтобы мне дали шанс проявить себя в "Челси".

Кроме того, сегодня в российских СМИ появились сообщения о том, что Луис Адриано может перейти в московский "Спартак". С агентом игрока, якобы, уже встречались представители московского клуба, но на контакт с ФК "Шахтер" никто из российской команды еще не выходил.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины накануне завершился победой киевского "Динамо" в серии пенальти - 0:0 (5:4).