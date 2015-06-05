Донецкий "Металлург" прекратит существование в ближайшее время - президент ФФУ

«Сталь» займет место донецкого «Металлурга» в следующем розыгрыше Премьер-лиги, сообщает Hronika.info.

Изначально «Сталь» домашние матчи будет проводить в Днепропетровске (стадион «Метеор»), а после реконструкции своей домашней арены, не соответствующей регламенту Премьер-лиги, "сталевары" вернуться в Днепродзержинск.

В ближайшее время после официально подтверждения слияния «Стали» и «Металлурга» определится кадровый состав обновленного клуба. Пока неизвестно, кто станет новым главным тренером команды – наставником донецкого «Металлурга» является Владимир Пятенко, «Сталью» руководит Владимир Мазяр.

Вероятней всего, состав «Стали» будет построен за счет «Металлурга». Впрочем, после окончания текущего сезона дончане отпустили Николая Морозюка, Жуниора Мораеса, стали свободными агентами Вячеслав Чечер, Джордже Лазич, поэтому влияние «Металлурга» на состав «Стали» может стать не таким большим.

В сезоне 2014/15 "Металлург" занял 8-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ из 14 команд. В свою очередь, "Сталь" финишировала на 2-м месте в таблице Первой лиги (из 16-ти команд).