"Динамо" - "Шахтер": фантастическая серия пенальти в финале Кубка Украины (видео)
14:22, 05 июня 2015Спорт
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Судьбу второго по значимости трофея украинского футбола решили 11-метровые штрафные удары.
fcdynamo.kiev.ua
В послематчевой серии пенальти "Динамо" - "Шахтер" было пробито 14 ударов, из которых лишь 9 достигли цели.
Вратарь "Динамо" Шовковский отбил два удара (еще один пришелся в перекладину), а голкипер "Шахтера" Пятов - один (еще один мимо ворот).
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