"Динамо" - "Шахтер": фантастическая серия пенальти в финале Кубка Украины (видео)

В послематчевой серии пенальти "Динамо" - "Шахтер" было пробито 14 ударов, из которых лишь 9 достигли цели.

Вратарь "Динамо" Шовковский отбил два удара (еще один пришелся в перекладину), а голкипер "Шахтера" Пятов - один (еще один мимо ворот).